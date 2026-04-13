Москва13 апр Вести.Россия возвращается к разработке ракеты-носителя с многоразовой ступенью в связи с глобальными изменениями на рынке, объяснил в интервью ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Технология многоразовых ступеней уже активно осваивается ведущими странами, включая США и КНР, отметил он.

В этом году, я думаю, ее [технологии] добьются, и поэтому у нас нет выбора, иначе мы по экономике будем отставать, поскольку сейчас каждый считает стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки на низкую орбиту. И в этих условиях нам просто необходимо также реализовывать технологию возвращаемой первой, может быть, даже второй ступени сообщил Баканов

Проект, реализуемый в рамках национального правительства РФ, называется "Амур-СПГ". Техническое задание на эту ракету-носитель было утверждено осенью 2025 года.