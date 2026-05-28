Испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" стартуют в 2031 году

Роскосмос назвал дату начала испытаний многоразовой ракеты "Амур-СПГ" Испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" стартуют в 2031 году

Москва28 мая Вести.Начало испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" намечено на 2031 год, следует из информации на стенде госкорпорации "Роскосмос", представленном на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

1 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" будет представлен в течение полутора–двух лет. В интервью ИС "Вести" он говорил, что в ходе разработки названной ракеты-носителя успешно проведен прожиг первого метанового двигателя.

Ракетный комплекс "Амур-СПГ" разрабатывается на космодроме Восточный. Особенностью проекта является возможность управляемого спуска первой ступени и ее повторного использования для запуска космических аппаратов.

По предварительным данным, возвращаемая ступень может быть использована до 50 раз. Этот комплекс призван заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2", пишет "Интерфакс".