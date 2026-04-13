Москва13 апр Вести.В ходе разработки ракеты-носителя "Амур-СПГ" успешно проведен прожиг первого метанового двигателя, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Техническое задание на ракетоноситель было утверждено осенью 2025 года. Контракт на его создание подписали в текущем году.

Уже прошел прожиг первого метанового двигателя. Для этой ступени определили поля приземления, чтобы отрабатывать — это предприятие НИИМАШ в Нижней Салде Свердловской области. Мы движемся и будем отрабатывать эту технологию в самые сжатые сроки заявил Баканов

Глава Роскосмоса поблагодарил за поддержку проекта правительство РФ.

