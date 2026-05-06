Москва6 мая Вести.Правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Как поясняют в пресс-службе кабмина, концепция создана взамен аналогичного документа, который действовал с середины 2014 года. Подчеркивается, что нововведения позволят сформировать единый системный подход к решению актуальных задач в области железнодорожного пригородного сообщения.

Основными целями новой концепции является повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, комфортности, экологичности и безопасности перевозок и качества услуг следует из сообщения на сайте правительства

Отмечается, что для достижения поставленных целей предусмотрена разработка долгосрочных региональных транспортных заказов, формирование нормативно-правовых и финансовых механизмов межрегионального взаимодействия при организации таких перевозок, обновление железнодорожного подвижного состава, а также цифровизация и внедрение новых технологий и другое.

Ожидается, что в ходе реализации концепции к концу 2035 года будут закуплены до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава. При этом планируется, что объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении увеличится не менее чем на 15%.