Москва15 апрВести.В России будет разработана концепция развития железнодорожного туризма, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Выступая на правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, министр отметил, что в последние годы большим спросом пользуются железнодорожные поездки, причем растут не только сами перевозки, но и такое направление, как маршруты на туристических поездах.
Мы договорились с депутатами, с Минтрансом, РЖД разработать концепцию развития этого сегмента туризмасказал Максим Решетников
По его словам, развитию данного вида туризма способствовал принятый в прошлом году закон о железнодорожном туризме. Сейчас в России курсирует 120 туристических поездов по 52 регионам.