Москва15 апр Вести.В России будет разработана концепция развития железнодорожного туризма, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Выступая на правительственной комиссии по развитию туризма в РФ​​​, министр отметил, что в последние годы большим спросом пользуются железнодорожные поездки, причем растут не только сами перевозки, но и такое направление, как маршруты на туристических поездах.

Мы договорились с депутатами, с Минтрансом, РЖД разработать концепцию развития этого сегмента туризма сказал Максим Решетников

По его словам, развитию данного вида туризма способствовал принятый в прошлом году закон о железнодорожном туризме. Сейчас в России курсирует 120 туристических поездов по 52 регионам.