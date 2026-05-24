Москва24 мая Вести.Российские железные дороги планируют запустить специальный туристический состав на Московском центральном кольце (МЦК). Информация об этом содержится в перечне туристических маршрутов, проанализированном РИА Новости.

Как уточнили в компании, к 2027 году число туристических поездов вырастет до 131 — это на 11 составов больше, чем курсирует в текущем году. Среди новых направлений, запланированных на следующий год, значится маршрут под названием "Огни Москвы".

В РЖД ранее пояснили, что речь идет о вечерней круговой экскурсии по МЦК. Детали проекта пока не разглашаются — в компании пообещали раскрыть их позже.

В настоящий момент на Московском центральном кольце пассажиров ежедневно перевозят электропоезда "Ласточка", следующие по регулярному графику.