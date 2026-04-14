Москва14 апр Вести.В России набирает популярность новое направление отдыха – "сонный туризм", рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, в современном мире, который становится все более технологичным, мобильным и в то же время менее безопасным, усталость для человека становится нормой.

Интервалы тишины во всех смыслах, как естественной, природной, так и обустроенной с помощью шумоизоляции пространства, а также тишины новостной, становятся жизненно необходимыми заявил Тарбаев "Газете.Ru"

Парламентарий отметил, что особенностью "сонного туризма" в стране являются непродолжительные сроки поездки – длительностью в несколько дней. При этом место отдыха должно быть удалено от больших городов, чтобы можно было рассчитывать на тишину и уединение.

Также в оснащении комнат или номеров в отелях применяется продуманный подход: кровати с удобными матрасами и ортопедическими подушками, блэкаут-шторы, выход с территории на чистый воздух под ясным небом.

В особых случаях туристам предлагаются специальные программы по оздоровлению и телесно ориентированные практики.

По словам депутата, осенью прошлого года резко вырос интерес к отдыху в сельской местности в Московской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях.