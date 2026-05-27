Российский союз туриндустрии отчитался о снижении интереса к летним турам по РФ

Москва27 мая Вести.Спрос на летние туры по России снизился 4,8% по сравнению с 2025 годом, заявил на пресс-конференции глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Уманский отметил, что падение спроса и интереса может быть связано с насыщением рынка и укреплением рубля.

Спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается на 4,8%. При этом в эти же даты прошлого года относительно 2024 года внутренний туризм показывал рост на 9,8% сказал глава РСТ

Также Уманский добавил, что к этим данным нужно относиться спокойно, потому что речь идет о естественной коррекции рынка после нескольких лет бурного роста. Кроме того, по его словам, охлаждение интереса россиян к внутреннему туризму стало наблюдаться уже 2025 году.

Несколько лет назад мы фиксировали двукратный показатель роста. В 2024 году рынок внутреннего туризма рос более чем на 15%. Прошлый год мы заканчивали уже с показателями в пределах 5% сказал Уманский

Глава РСТ добавил, что фактор укрепления рубля также оказывает давление на внутренний туризм, так как делает более привлекательным зарубежные предложения.