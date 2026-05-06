"Коммерсант": число ликвидаций турфирм в России выросло на 34,2% "Коммерсант": в России выросло число ликвидаций туристических фирм

Москва6 мая Вести.В первом квартале 2026 года в России число ликвидированных туристических компаний увеличилось на 34,2% по сравнению с прошлым годом и достигло 1,2 тысячи. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус".

Ранее рынок демонстрировал обратную динамику, однако в 2026 году тенденция изменилась на фоне снижения туристической активности и внешних ограничений.

По данным отраслевых аналитиков, на ситуацию повлияло желание потребителей сократить расходы на туризм. Кроме того, влияние на сферу оказало и резкое сокращение числа авиарейсов на фоне ближневосточного конфликта.

В начале 2026 года также зафиксировано снижение числа офисов турфирм в крупных городах, включая Москву.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что мировой авиационный шок - предвестник серьезных потрясений, которые произойдут и в других отраслях.