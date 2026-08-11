Россия впервые за два года вышла в топ-3 туристических направлений

Впервые за два года РФ вышла в топ-3 туристических направлений Россия впервые за два года вышла в топ-3 туристических направлений

Москва11 авг Вести.Россия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав ОАЭ, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, которые приводит РБК.

По итогам первого полугодия 2026 года число поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля РФ в общем объеме бронирований выросла с 9 до 10%, в то время как ОАЭ лишились почти половины туристов: их число сократилось с 11 до 4%.

При этом средний чек поездок по России незначительно уменьшился — с 60,8 тыс. руб. до 59,6. В то же время средний чек туров в ОАЭ снизился на 8% — с 188,5 до 174 тыс. руб. говорится в публикации

Турция остается в лидерах по числу бронирований (31% против 35% годом ранее), за ней следует Египет (29% против 24% в первом полугодии 2025-го). Россия занимает третье место, за ней следует Таиланд (9% против 10% годом ранее), замыкает пятерку лидеров Вьетнам (7% против 17% в первом полугодии 2025 г.).

Эмираты заняли шестое место. За ними следует Китай, чья доля сократилась наиболее значительно — с 18% в прошлом году до 3%. Затем Абхазия (2%, рост на 0,1 п. п. по сравнению с тем же периодом в 2025 г.), Мальдивы (1,5% против 7%) и замыкает топ-10 Шри-Ланка (около 0,6% против 1,5% годом ранее).

По мнению аналитиков, рост туризма внутри страны связан с изменением потребительских привычек россиян. Так, отдых в России стал "более доступной и предсказуемой" альтернативой зарубежным поездкам, а их стоимость остается стабильной.

По данным Onlinetours, лидерами по числу бронирований внутри России являются курорты Краснодарского края: Хоста (17,4% от всех бронирований), Сочи (15,7%), Адлер (11,4%) и Сириус (11,3%). Кроме того, в топ-10 вошли Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от зарубежного отдыха из-за высокого риска заражения инфекциями. Он отметил, что Турция является источником экзотических бактериальных инфекций.