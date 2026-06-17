Исследование: россияне предпочитают отдыхать в одних и тех же странах

Исследование: более 60% россиян предпочитают повторно отдыхать в тех же странах Исследование: россияне предпочитают отдыхать в одних и тех же странах

Москва17 июн Вести.Большинство российских путешественников не гонятся за новизной направлений: 17% признались, что всегда возвращаются в одни и те же страны, а еще 45% делают это периодически. Лишь 38% опрошенных стремятся каждый отпуск проводить в новом месте. Такие данные получил сервис "Купибилет" в ходе опроса 1,2 тыс. жителей городов-миллионников, результаты которого есть у ТАСС.

Среди тех, кто предпочитает повторные поездки, безусловным лидером стали восточные направления — Турция, Египет и ОАЭ: их выбрали 40% респондентов. Ключевые преимущества — понятная логистика, стабильный сервис, теплый климат и отсутствие языкового барьера.

На втором месте — азиатские страны (Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам), куда регулярно возвращаются 29% опрошенных. Еще 25% выбирают страны СНГ и Грузию, 13% — Европу. Африку и Америку для повторного отдыха предпочитают лишь по 5% путешественников.