Более половины россиян проведут отпуск в России и потратят до 100 тыс. рублей

Стало известно, где будет отдыхать россияне и сколько на это потратят Более половины россиян проведут отпуск в России и потратят до 100 тыс. рублей

Москва18 июн Вести.В беседе с NEWS.ru руководитель проекта "Сады морей" Олег Сакадин рассказал о том, где будет отдыхать большинство россиян этим летом, и сколько они готовы потратить на отпуск.

68% жителей России в 2026 году планируют провести отпуск внутри страны. Главным фактором при выборе места отдыха для путешественников остается соотношение доступности и качества. Формат поездки во многом зависит от бюджета рассказал эксперт

60% опрошенных рассчитывают потратить 50–100 тыс. рублей на человека. Еще 32% готовы выделить до 200 тыс. рублей, и только 8% планируют расходы в пределах 300 тыс. рублей, поделился цифрами Сакадин.

Он подчеркнул, что экскурсионные и культурно-познавательные поездки являются самыми востребованными: их выбрала треть опрошенных.

По словам топ-менеджера, пляжные курорты и комбинированные туры набрали по 28% голосов. При этом, добавил эксперт, 8% респондентов предпочли активный отдых, а путешествия «своим ходом» привлекли внимание 4% участников.