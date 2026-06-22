Перечислены самое бюджетное и наиболее дорогое места для отпуска в России Эксперт по путешествиям Шелехова: в Минеральных Водах самый бюджетный отдых

Москва22 июн Вести.Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, какое, по ее мнению, место для отдыха в России является самым бюджетным, а какое – самым дорогим. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Эксперт назвала стоимость суточного размещения.

Самым бюджетным направлением из лидеров спроса стали Кавказские Минеральные Воды — 5,6 тыс. рублей, а наиболее дорогим — Алтай (18,3 тыс. рублей) заявила эксперт

Она также озвучила стоимость отдыха и в других регионах. По данным Шелеховой, в Краснодарском крае за сутки отдыха в среднем придется заплатить 9,4 тысячи рублей. Так, в Сочи россияне выбирают номера в среднем за 10,2 тысячи рублей, в Анапе — за 10,8 тысячи рублей, а в Геленджике - за 11,8 тысячи рублей.

Эксперт уточнила, что в Крыму и Карелии день отдыха туристам обходится в среднем в 11,6 тысячи рублей, а в Калининградской области - в 10,8 тысячи рублей.

По заявлению Шелеховой, среди зарубежных альтернатив наиболее доступны Таиланд (7,3 тысячи рублей за ночь), Китай (12,5 тысячи рублей) и Турция (14 тысяч рублей).

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