"Яндекс путешествия" назвали самые дешевые направления в РФ для отдыха

Топ самых выгодных в РФ направлений: где дешевле всего отдохнуть "Яндекс путешествия" назвали самые дешевые направления в РФ для отдыха

Москва11 июл Вести.В июле и августе нынешнего года дешевле всего будет отдохнуть Саратове, Волгограде и Архангельске. Об этом стало известно из исследования сервиса "Яндекс путешествия", передает ТАСС.

Для общей оценки сложили медианную стоимость перелета и среднюю цену одной ночи.

Самым выгодным российским направлением стал Саратов (совокупным показатель составляет 15 950 рублей). Также в тройку вошли Архангельск и Волгоград (17 140 рублей у каждого из городов) отмечается в сообщении

У Архангельска более выгодный перелет, а у Волгограда более выгодное проживание.

Также в десятку вошли Самара (17,2 тысяч рублей), Пермь (17,5 тысяч рублей), Тюмень (18 тысяч рублей).