Аналитики назвали самые популярные города России для летнего отдыха Москва и Петербург возглавили рейтинг популярных городов РФ для летнего отдыха

Москва10 июн Вести.Санкт-Петербург, Москва и Адлер стали самыми популярными российскими направлениями для летнего отдыха по версии аналитиков сервиса OneTwoTrip. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который пришлось 16,5% всех бронирований. Средняя стоимость проживания составила 11,7 тысячи рублей за ночь. При этом спрос на поездки в Северную столицу снизился на 13%.

На втором месте - Москва с долей бронирований 15,5%. Средняя цена ночи в столичных отелях составляет 9,2 тысячи рублей. Интерес к поездкам в город за год вырос на 15%.

Тройку лидеров замкнул Адлер, на который приходится 4,1% бронирований. Средняя стоимость размещения здесь достигает 9,4 тысячи рублей за ночь, однако спрос на направление сократился на 20%.

В число наиболее востребованных направлений также вошли Казань (средняя стоимость проживания - 11,3 тысячи рублей), Калининград (10,3 тысячи рублей); в рейтинг вошли Сочи и Нижний Новгород (спрос на поездки в этот город увеличился на 23%).

Согласно исследованию, туристы все чаще выбирают для отдыха апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд, на которые приходится 34% всех бронирований.