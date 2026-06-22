Названы самые дешевые направления для отдыха на море Вице-президент АТА назвал недорогие направления для отдыха на море

Москва22 июн Вести.Недорого отдохнуть на морском побережье можно в Абхазии и Анапе, рассказал ИС "Вести" вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

По его словам, на сегодняшний день цена отдыха в Абхазии на 25% ниже, чем в популярном у туристов городе Сочи.

Крым - цены ниже, чем, кстати, в Сочи намного. Да и, в принципе, Анапа - цены ниже, чем в Сочи. Ниже, чем в Анапе, только вот Азовское побережье: Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск, Голубицкая, Кучугуры, вот эти места. Но это другое море, это Азовское море рассказал Мкртчян

Также вице-президент АТА сообщил, что туристы массово возвращаются в Анапу на фоне сообщений об открытии пляжей. По его словам, город оттянул на себя туристический спрос.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова также рассказала, какое, по ее мнению, место для отдыха в России является самым бюджетным, а какое – самым дорогим.