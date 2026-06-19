Москва19 июн Вести.Еще в прошлом отдых на отечественных курортах пользовался бешеной популярностью - спрос подскочил сразу на 27%. А в этом году, по прогнозам АТОР, он может прибавить только 4% Но и при этом у российских туристов налицо тренд к экономному отпуску, считает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. В беседе с КП.RU он рассказал, как сэкономить на отпуске.

Первыми пошли "под нож" варианты отпуска со сложной и недешевой дорогой, говорит эксперт. В этом сезоне большинство отпускников хочет просто спокойно отдохнуть.

Вторая тенденция разумной экономии - сокращение числа поездок. Раньше многие путешествовали дважды в год: одна поездка длинная - на 10 - 12 дней на море, вторая - на два-три дня что-то посмотреть поблизости. Вот от этих вторых поездок стали отказываться

Третья тенденция — отказ от услуг гидов, которые подорожали на 20-30% поскольку квалифицированных кадров в этой сфере катастрофически не хватает.

Но если вы хотите, например, отдохнуть в районе Большого Сочи прямо сейчас, в июне, то можно рассчитывать на скидку в 10 - 15%. А если ехать большой компанией и договариваться с отелем напрямую, то можно выбить и 30% за массовость инструктирует Ромашкин

Еще один совет: выбрать несколько отелей, куда вы хотели бы предположительно поехать, и подписаться на их каналы в соцсетях. Если будут какие-то акции для стимулирования спроса, то вы сразу об этом узнаете и сможете быстро оформить бронь со скидкой напрямую у отеля.