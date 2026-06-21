Москва21 июн Вести.Туристам при планировании сложных поездок лучше обращать к туроператорам, потому что организовать такой тур самостоятельно практически невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, в случае задержек рейса помощь от туроператоров оказывается более действенной, чем от авиакомпаний.

Здесь два обстоятельства. Первое – если вы уже знаете этот отель и вам не нужно никакое экспертное мнение, вы можете напрямую обратиться и купить этот отель. Если вам нужен какой-то выбор, консультации, разнообразие, если вы хотите поменять регион или у вас не просто отель, не просто пляж, а такой сложный тур, например, на Камчатку со многими переездами, там вертолет, вертолетные экскурсии, здесь вам не обойтись без туристической компании. Самому это организовать невозможно. Второе обстоятельство – мы видим, что в последние несколько месяцев, когда туристы стали сталкиваться с задержкой рейсов, помощь от туроператоров, помощь от туроператора все-таки более действенна, чем помощь от авиакомпаний пояснил Ромашкин

Эксперт также рассказал про выбор отеля, посоветовав вступать в переписку с администрацией. Таким образом можно узнать о каких-то акциях, скидках на проживание.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, какие регионы РФ стали самыми популярными в туризме. По его словам, серьезный поток наблюдается в регионах Северного Кавказа.