Москва2 июл Вести.В единой цифровой платформе для туристов будет использоваться искусственный интеллект, который поможет построить маршрут поездки и найти активности, гидов и отели. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По его словам, сервис станет обобщающим реестром всего, что есть в России в области туризма.

Предполагается, что он будет с элементами искусственного интеллекта. ... Допустим, вы пишете: "Хочу поехать в Териберку в Мурманскую область на 3 дня с детьми 6 и 8 лет". Соответственно, вам этот ресурс должен предложить варианты транспортные – железная дорога, или вы полетите в Мурманск и потом доберетесь на автомобиле, или вы сами поедете на машине. Что посмотреть в Териберке, как организовать вот эти два-три дня, список официальных гидов, отели сертифицированные, которые есть в реестре отелей. То есть вам как бы предложат на все элементы путешествия официальную, проверенную информацию. Вы не столкнетесь с мошенничеством рассказал Ромашкин

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России заявил, что туристам при планировании сложных поездок лучше обращаться к туроператорам, потому что организовать такой тур самостоятельно практически невозможно.