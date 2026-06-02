Доцент Щербаченко: при поиске турагента можно столкнуться с мошенниками

Москва2 июн Вести.В интернете распространяется большое количество преступных схем от недобросовестных турагентов. Они могут общаться с потенциальной жертвой месяцами, втираясь в доверие. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с RT.

Эксперт дал ряд рекомендаций по тому, как понять, насколько надежен тот или иной специалист. Во-первых, турагент никогда не предоставляет для оплаты свои карту, счет и номер телефона.

Оплата производится только на счет туроператора или по QR-коду. При переходе к оплате всегда видно наименование платежа и организацию – это туроператор. Эти данные можно сравнить с официальными источниками пояснил он

Во-вторых, турагент никогда не возьмет предоплату, не составив перед этим договор.

Сначала вы подписываете договор через смс-код от туроператора или на официальном портале. Только потом – оплата продолжил доцент

Щербаченко также напомнил, что честный турагент располагает возможностью зафиксировать цену в течение часа. Поэтому если вас торопят, оказывая давление – это манипуляция.

Кроме того, эксперт рекомендовал обращать внимание на социальные сети предполагаемого турагента. Если несколько десятков публикаций были сделаны в один день в одно и то же время, стоит насторожиться, поскольку настоящий специалист ведет страницу годами.

Если в профиле 5 тыс. подписчиков, а под постами – два лайка и однотипные комментарии от ботов – перед вами фейк. Живой турагент общается с живыми людьми добавил он

Доцент посоветовал проверить отзывы о работе того или иного турагента и убедиться, настоящие ли они. По его словам, честные отзывы всегда разные, могут быть эмоциональными, с фотографиями или благодарностью за конкретную поездку.

Честный турагент ведет не только рабочий канал, но и личные страницы: публикует свои настоящие фото, показывает закулисье работы, делится моментами из жизни отметил Щербаченко важность наличия у специалиста личных аккаунтов в соцсетях

