Эксперт заявил, что сервис для переселенцев в РФ полностью регулирует их приезд Пиннекер: сервис для переселенцев в РФ регулирует их интеграцию и легализацию

Москва24 апр Вести.Цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в России, создает максимально комфортные условия, как для переселенцев, так и специалистов, которые с ними работают. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер.

По его словам, каждый переселенец, который планирует переезжать в другую страну, должен пройти тяжелый и непростой путь: легализацию и интеграцию. Из-за возникших проблем у иностранца может появится разочарование прямо на старте, отмечает эксперт.

Сформировался некий спрос на какой-то стандарт, на какую-то инструкцию, чтобы можно было друг другу помочь. И вот этот региональный стандарт, он как раз и регулирует и приезд, легализацию, интеграцию самого переселенца и дает инструкцию принимающей стороне, как это можно лучше сделать … Он основан на лучших практиках профессионалов … которые не просто говорят на их языке, которые понимают культурный код … Вот этот симбиоз дает сейчас возможность создавать максимально комфортные условия и для переселенцев, и для принимающей стороны сказал эксперт

В России заработал цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в РФ. Это событие стало ключевой темой заседания Штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов в России.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что иностранцы могут позавидовать социальным программам, которые предоставляются в России.