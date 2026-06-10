В Россотрудничестве рассказали о внедрении карты "Родина" для переселенцев Разрабатываемая карта "Родина" станет цифровым инструментом для переселенцев

Москва10 июн Вести.Карта "Родина" станет удобным цифровым инструментом для тех, кто решил переехать в Россию, рассказал руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, сообщает ИС "Вести".

В преддверии Дня России Россотрудничество провело встречу с переселенцами, в ходе которой обсудили возможности, а также проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы, чтобы в будущем исправить все неточности и сделать переезд максимально комфортным.

Только в прошлом году сотрудники провели больше 500 консультаций в 34 странах. Россотрудничество напрямую работает с крупными промышленными предприятиями России, предоставляет вакансии и меры поддержки. Работает и цифровая поддержка.

Сейчас находимся в стадии разработки и внедрения карты "Родина". Это карта нашего соотечественника, которая позволит фактически получить электронно-цифровой инструмент переселения и уже заранее в своем кабинете пользоваться определенными услугами, оказываемыми органами государственной власти, получать электронно-цифровую подпись, соответствующие документы, заранее иметь те инструментарии, которые помогают переселению рассказал Игорь Чайка

Программа добровольного переселения соотечественников и иностранцев из недружественных стран в Россию набирает обороты. Только в прошлом году в РФ переехали около 27 тысяч человек. Чаще стали обращаться люди из Германии, стран Балтийского региона.

Даже начиная с того же самого человеческого фактора. Он здесь присутствует в России, именно отношение друг к другу. Просто чисто банальное общение. Казалось бы, такие базовые нюансы. Но насмотревшись много десятков лет на то, как этого было недостаточно, или это вовсе отсутствует, начинаешь понимать, что эти базовые ценности настолько важны. И моим приездом сюда это все просто подтвердилось поделился переселенец из Германии Александр Лиске

На встрече представители Россотрудничества также помогли переселенцам с поиском работы. Особое внимание – квалифицированным кадрам, например, инженерам и программистам.

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