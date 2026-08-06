Москва6 авг Вести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль написала работу по адаптации иностранцев в России. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она привела в пример опыт Канады и Израиля по подготовке ряда мер, помогающих иностранцам освоиться, и предложила создать профессиональную систему помощи в России.

...Вопрос бюрократии актуален, это довольно серьезная проблема. Я хотела бы также поставить это на повестку дня. Я знаю, что здесь вы должны доказать в России, что у вас хорошее состояние здоровья. Я не буду критиковать, это действительно хорошо, но необходимо создать (для иностранцев - ред.) профессиональную систему помощи, которая могла бы вам помочь пройти через все эти этапы рассказала Кнайсль

Кнайсль переехала в Россию в 2023 году. Проработав в Санкт-Петербурге, она переехала в Рязань. По ее словам, ей пришлось снова пройти миграционную службу.

Мне повезло, что у меня уже была определенная система: у меня было разрешение на работу, рабочая виза, а теперь у меня есть ПМЖ, основываясь на факте, что я работала по этой визе… Я написала концепцию, которую назвала "В Россию с любовью". И для этого вы должны получить опыт, который присутствует, например, в Канаде, — помощь людей, которые помогают вам пройти через все эти уровни системы пояснила она

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Австрии зарегистрировалась в мессенджере MAX.