Москва6 авгВести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что за рубежом ее считали "крестной матерью российской мафии".
По ее словам, эти характеристики она посчитала забавными.
Я всегда говорю о "планете Россия", поскольку это буквально Вселенная, огромная планета. У меня не было даже никакого понимания из внешнего мира. Например, в странах, из которых я приехала, меня считали крестной матерью российской мафии, я была буквально на зарплате. Звучит забавносмеется Кнайсль
Также она рассказала в ходе этого интервью, в частности, о том, как помочь иностранцам, желающим переехать в Россию.