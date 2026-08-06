Кнайсль сообщила, что за рубежом ее считали "крестной матерью российской мафии" Кнайсль: меня считали крестной матерью российской мафии

Москва6 авг Вести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что за рубежом ее считали "крестной матерью российской мафии".

По ее словам, эти характеристики она посчитала забавными.

Я всегда говорю о "планете Россия", поскольку это буквально Вселенная, огромная планета. У меня не было даже никакого понимания из внешнего мира. Например, в странах, из которых я приехала, меня считали крестной матерью российской мафии, я была буквально на зарплате. Звучит забавно смеется Кнайсль

Также она рассказала в ходе этого интервью, в частности, о том, как помочь иностранцам, желающим переехать в Россию.