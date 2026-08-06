Кнайсль призналась, что готовила для 12 человек, ремонтирующих ее дом

Кнайсль призналась, что готовила для 12 человек, строящих ее дом под Рязанью Кнайсль призналась, что готовила для 12 человек, ремонтирующих ее дом

Москва6 авг Вести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль готовила для 12 рабочих, которые занимались восстановлением ее дома в Рязанской области. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она призналась, что периодически на стройке возникали стрессовые ситуации, но она проявляла уважение к людям, причастным к ней.

Когда они работали, я готовила для них. Например, 12 человек работали на стройке - я готовила. Я хотела сохранить высокий моральный уровень на стройке, и это стоило мне нервов поделилась она

Она добавила, что от работников поступали предложения снести дом и на его месте построить новый. Но ей было важно сохранить русское наследие.

Кнайсль также выяснила, что этот дом принадлежал последнему послу Австро-Венгерской империи в России.