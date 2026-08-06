Москва6 авгВести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль готовила для 12 рабочих, которые занимались восстановлением ее дома в Рязанской области. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она призналась, что периодически на стройке возникали стрессовые ситуации, но она проявляла уважение к людям, причастным к ней.
Когда они работали, я готовила для них. Например, 12 человек работали на стройке - я готовила. Я хотела сохранить высокий моральный уровень на стройке, и это стоило мне нервовподелилась она
Она добавила, что от работников поступали предложения снести дом и на его месте построить новый. Но ей было важно сохранить русское наследие.
Кнайсль также выяснила, что этот дом принадлежал последнему послу Австро-Венгерской империи в России.