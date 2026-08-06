Кнайсль сообщила, кому принадлежал дом Бутурлиных, который она реставрировала Кнайсль выяснила, что реставрирует в Рязани бывший дом посла Австро-Венгрии

Москва6 авг Вести.Для экс-главы МИД Австрии, руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль стало открытием, что дом в Рязанской области, который она отреставрировала, принадлежал последнему послу Австро-Венгерской империи в России. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Нанятые строители предлагали Кнайсль построить дом с нуля, но для нее было важным сохранить наследие.

Это на самом деле руины, которые я нашла буквально как поисковая собака. Дом принадлежит семье, которая приехала в Россию давным-давно. Они сделали огромное количество вещей для России. И я выяснила, что последний владелец этого дома Бутурлиных в Касимовском районе Рязанской области, он был последним послом Австро-Венгерской империи в России до революции… У меня даже мурашки были, когда я выяснила... Я рада, что смогла провести реновацию заявила Кнайсль

Экс-глава австрийского МИД переехала в Россию в 2023 году. Она рассказала о своем опыте переезда из Санкт-Петербурга в Рязань.