Кнайсль призвала каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призвала каждую страну ЕС к прямому диалогу с РФ

Москва1 июн Вести.Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости высказалась за возобновление прямых двусторонних контактов между европейскими государствами и Россией.

Она подчеркнула неэффективность попыток наладить общение через единого представителя от всего Евросоюза.

Экс-глава МИД пояснила, что этот процесс не требует создания каких-то принципиально новых механизмов, поскольку в Москве продолжают функционировать посольства европейских государств, чьи руководители вполне способны выполнять эти задачи.

В то же время бывший министр обратила внимание на пассивность европейского дипломатического корпуса, находящегося в Москве. По ее оценке, многие иностранные дипломаты сейчас не выполняют свои прямые обязанности, поскольку систематически игнорируют официальные приглашения на мероприятия, направляемые министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кнайсль также добавила, что идея назначения специального посланника для координации позиции всех 27 стран ЕС является заведомо невыполнимой задачей из-за внутренних разногласий в блоке. Вместо поиска компромиссного посредника она призвала европейские столицы вернуться к классическому формату дипломатического взаимодействия и традиционным межгосударственным контактам с Россией.

Ранее Кнайсль заявила, что мировая дипломатия все чаще выбирает восточное направление.