Москва6 мая Вести.Одержимость стран Западной Европы конфликтом с Россией похожа на заболевание и не поддается рациональному объяснению. Таким мнением поделилась бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что европейцы также одержимы президентом России Владимиром Путиным.

Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них рассказала Кнайсль

По ее словам, обновленные концепции нацбезопасности европейских государств говорят о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации в регионе.

Накануне Кнайсль заявила, что мировая дипломатия выбирает восточное направление, роль традиционных площадок Запада снижается.