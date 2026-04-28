Кнайсль считает, что мировая дипломатия все чаще выбирает восточное направление Кнайсль: западные переговорные площадки утрачивают свою роль

Москва28 апр Вести.Традиционные переговорные площадки Запада утрачивают свою роль, и теперь мировая дипломатия выбирает восточное направление. Об этом заявила бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В своем Telegram-канале она написала, что этот на этот факт указывают действия иранских властей в рамках текущих усилий по мирному урегулированию конфликта с США.

Сегодня Санкт-Петербург стал следующей остановкой - после Исламабада и Маската - в рамках текущей "челночной дипломатии" иранского правительства. Любопытно. Когда я была моложе, это были бы Нью-Йорк, Париж, Женева. Времена меняются - меняются и направления отметила Кнайсль

Она также выразила надежду, что в будущем человечество увидит больше благоразумия и меньше безумия, которое исходит от Запада.

Но где найти компетентных и воспитанных людей, способных вести переговоры? Похоже, к востоку от Суэца их больше, чем к западу от него сообщила Кнайсль

Ранее Кнайсль отметила выигрышную переговорную позицию Тегерана, указав при этом, что иранцы - жесткие переговорщики. Она также призналась, что испытывает глубокое уважение к Тегерану, который сумел выстоять последние 20 лет под действующими санкциями.