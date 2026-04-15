Москва15 апр Вести.Иранцы – жесткие переговорщики, занявшие выигрышную позицию. Такое мнение озвучила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она выразила глубокое уважение к иранцам, сумевшим выстоять последние 20 лет под действующими санкциями.

Иранцы – это довольно жесткие переговорщики... Они сейчас имеют очень выигрышную переговорную позицию. Если мы говорим в терминах карт, у них гораздо лучшие карты на руках подчеркнула Кнайсль

Как ранее заявили в МИД Ирана, переговоры показали, что США постоянно меняют правила игры. Следующий раунд переговоров двух государств может состояться в Женеве или Исламабаде 16 апреля.