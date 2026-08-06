Карин Кнайсль рассказала, где нужны приезжающие жить в Россию иностранцы Кнайсль: приезжающие жить в Россию иностранные специалисты нужны в регионах

Москва6 авг Вести.Приезжающие в Россию на постоянное жительство иностранцы не должны жить только в Москве и Петербурге - они нужны в регионах. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, в регионах очень востребованы специалисты - особенно в сфере сельского хозяйства.

Конечно, люди, которые приезжают в Россию, не должны жить исключительно в Санкт-Петербурге и Москве. Они нужны в регионах - в регионах нужны инженеры. Например, те, кто развивает сельское хозяйство, специалисты в этом направлении, что действительно является большим активом. Это Россия, это продовольственная безопасность и потенциал сельского хозяйства подчеркнула Карин Кнайсль

Кнайсль также рассказала о проведенном ею недавно в городе Касимове Рязанской области семинаре по продовольственной безопасности.

Я видела интерес, надеюсь, мы продолжим работать в этом направлении. Мы посмотрели на ситуацию, которая разворачивается в Европе - да, я могу говорить своего рода об армагеддоне. В будущем они будут импортировать не природный газ - они будут импортировать продовольственные ресурсы и продукты питания сказала Кнайсль

Также Карин Кнайсль сообщила, что написала работу по адаптации иностранцев в России.