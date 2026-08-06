Кнайсль: в России как нигде больше спокойно относятся к иностранному акценту

Кнайсль удивило дружелюбие россиян и спокойное отношение к иностранному акценту Кнайсль: в России как нигде больше спокойно относятся к иностранному акценту

Москва6 авг Вести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль обратила внимание, что в России всегда спокойно реагируют на иностранный акцент. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она отметила дружелюбие россиян, особенно ощутимое за пределами городов. Сейчас Кнайсль проживает в маленькой деревне в Рязанской области.

Что действительно отлично и удивительно в России, с чем не сталкивалась в других странах, — люди всегда спокойно относятся к вашему акценту заявила Кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в 2024 году сообщила о своем переезде в Рязанскую область. Она призналась, что купила там дом и теперь живет вместе с утками, собаками и курами.