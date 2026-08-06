Москва6 авгВести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль назвала своих питомцев в честь политиков — Черчиллем и Обамой. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она поблагодарила российские власти за то, что в 2023 году смогла перевезти своих питомцев из Сирии.
Одна из кошек — Обама. Почему? Потому что черная кошка. Обама был американским президентом. Собаку зовут Уинстон Черчилль… Все мои животные имеют исторические именапояснила Кнайсль
Ранее политик поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предоставленную возможность обрести новый дом и заниматься профессиональной деятельностью в РФ.