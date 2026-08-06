Кнайсль призналась, что живет с кошкой Обамой и псом Черчиллем

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль дала своим питомцам клички в честь политиков Кнайсль призналась, что живет с кошкой Обамой и псом Черчиллем

Москва6 авг Вести.Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль назвала своих питомцев в честь политиков — Черчиллем и Обамой. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она поблагодарила российские власти за то, что в 2023 году смогла перевезти своих питомцев из Сирии.

Одна из кошек — Обама. Почему? Потому что черная кошка. Обама был американским президентом. Собаку зовут Уинстон Черчилль… Все мои животные имеют исторические имена пояснила Кнайсль

Ранее политик поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предоставленную возможность обрести новый дом и заниматься профессиональной деятельностью в РФ.