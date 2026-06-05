Кнайсль: я очень благодарна, что сейчас возможно жить и работать в России

Кнайсль поблагодарила Путина за возможность жить в России Кнайсль: я очень благодарна, что сейчас возможно жить и работать в России

Москва5 июн Вести.Экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, выразила признательность президенту РФ Владимиру Путину. Политик поблагодарила российского лидера за предоставленную возможность обрести новый дом и заниматься профессиональной деятельностью в РФ.

Обращаясь к президенту в ходе ПМЭФ, Кнайсль подчеркнула личную значимость произошедших перемен.

Я очень благодарна, что сейчас возможно жить и работать в России, спасибо вам заявила она, не скрывая эмоций

Эти слова прозвучали на фоне ее предыдущих откровений о тяжелом периоде травли на родине.

Как рассказывала ранее Кнайсль, после того как в 2020 году ее буквально изгнали из Австрии, "обвинив во всех смертных грехах", и запретили работать, она была вынуждена покинуть страну практически с пустыми руками — имея при себе лишь двух собак и два чемодана. Последовавшие полтора года жизни во Франции она назвала гонкой на выживание". После, переехав в Россию, бывший министр поселилась в Рязанской области, где вместе с супругом построила небольшой деревянный дом. По ее собственному признанию, она искренне нуждалась в таком жилье и теперь счастливо живет там в окружении кошек, собак, кур и уток.