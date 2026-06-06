Кнайсль заявила о прозвучавшем на ПМЭФ мнении мирового большинства Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала слова Путина об экономике умным ходом

Москва6 июн Вести.Дискуссия на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была яркой и впечатляющей, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Она отметила, что мероприятие позволило услышать мнение мирового большинства.

Особенно впечатлило выступление российского президента Владимира Путина, которое касалось экономических вопросов, сказала Кнайсль в разговоре с РИА Новости.

Это было отражением настоящего мирового большинства — мир не ограничивается только США и Европой заявила Кнайсль

Она напомнила, что ранее Путин говорил об отсутствии угроз для экономического развития России как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе.

Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы сказала экс-министр

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 Путин также заявил о сохранении основ макроэкономической политики России.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.