Кнайсль похвалила чувство юмора Путина и Лаврова Экс-министр Австрии отметила самоиронию Путина и Лаврова на ПМЭФ

Москва5 июн Вести.Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль отметила редкое чувство юмора президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Всегда хорошее чувство юмора, самоирония. Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и [министром] Сергеем Лавровым сказала Кнайсль

Она также подчеркнула интеллектуальную природу их юмора.

Глубокое, интеллигентное чувство юмора. Ведь юмор — это проявление ума. Но, к сожалению, во многих странах чувство юмора исчезает добавила она

Главная тема форума — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа ПМЭФ посвящена обсуждению формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.