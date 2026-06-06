"Заботится о России": британский политик о выступлении Путина на сессии ПМЭФ Политик Гэллоуэй после пленарной сессии ПМЭФ назвал Путина мастером

Москва6 июн Вести.Президент России Владимир Путин, выступивший 5 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), показал, что он "на голову выше" представителей европейской политической элиты. Об этом заявил лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй

Политик в беседе с РИА Новости высоко оценил выступление российского лидера.

Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше. Не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов заявил собеседник агентства

Гэллоуэй добавил, что ни один европейский лидер не смог бы справиться с подобной задачей.

Он (глава российского государства – прим. ред.) еще раз продемонстрировал, почему люди во всем мире хотели бы, чтобы у них было руководство, которое заботилось бы о своей стране так, как Путин заботится о России заключил британский политик

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ раскупили все серебряные жетоны с портретом Владимира Путина.