Москва5 июн Вести.Речь президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – выступление мирового лидера. Об этом ИС "Вести" заявила заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко сказала, что находится под большим впечатлением от выступления президента и от дискуссии, которая состоялась.

Полагаю, что это было выступление мирового лидера. Такой тщательный анализ состояния мировой экономики с цифрами, с фактами и видение архитектуры мировой экономики сегодня и на будущее, которую сформировал президент. По-моему, акценты все расставлены. И, конечно же, что касается внутренней нашей повестки, он дал объективную оценку. И, безусловно, несколько предложений конкретных внесено, в частности, в защиту малого и среднего бизнеса … Перенос крупных корпораций [в регионы] – это тоже очень правильное решение сказала Матвиенко

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что крупные госкомпании и корпорации переместят свои офисы из Москвы в регионы.