Матвиенко на встрече с Эрдоганом передала ему привет от Путина

Москва16 апр Вести.Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что в ходе встречи передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану привет от российского лидера Владимира Путина.

Он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ред.) тепло принял [приветствие] и попросил напомнить, что его (президента РФ Владимира Путина - прим. ред.) ждут в Турции. Он также передал привет, акцентируя: "моему большому другу Путину"... подчеркнула Матвиенко

Она также отметила, что находится "под большим впечатлением от встречи" с Эрдоганом, назвав его мудрым, волевым, влиятельным, твердо отстаивающим суверенитет своей страны лидером.

В ходе встречи Матвиенко и Эрдоган обсудили двустороннюю повестку, торговые и экономические связи стран, которые выросли, достигнув планки в 60 млрд долларов по итогам 2025 года. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации подчеркнула, что задача лидеров стран выйти на 100 млрд долларов. Отношения стран развиваются успешно, сотрудничество по решению региональных конфликтов тоже успешно, отметила Матвиенко. Также она обратила внимание на общее стремление России и Турции к дипломатическому решению конфликтов в мире.

Также Матвиенко сообщила, что турецкий лидер предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле.