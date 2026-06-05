Путин: мы договорились о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы

Путин напомнил о переезде крупных компаний из Москвы в регионы Путин: мы договорились о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы

Москва5 июн Вести.Крупные госкомпании и корпорации переместят свои офисы из Москвы в регионы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что переезд не повредит экономике столицы.

Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места сказал Путин

Президент добавил, что в качестве позитивного примера можно привести переезд Объединенной двигательно-строительной корпорации, "Росгидро" и Банка ПСБ.

В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства пояснил он

Ранее стало известно, что первым российским регионом, где зарплата половины работников превысит 200 тысяч рублей, станет Ямало-Ненецкий автономный округ.