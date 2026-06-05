Путин: если ушедшие компании не наследили, будем приветствовать их возвращение

Путин рассказал, возвращение каких иностранных компаний РФ будет приветствовать Путин: если ушедшие компании не наследили, будем приветствовать их возвращение

Москва5 июн Вести.Россия будет приветствовать возвращение тех иностранных компаний, которые не "наследили" и не нахамили при уходе с российского рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, в настоящий момент зарубежные компании приходят к мысли о возвращении к сотрудничеству с российскими партнерами.

Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение сказал Путин

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные компании ушли с рынка РФ "абсолютно по-скотски".