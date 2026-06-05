Москва5 июнВести.Некоторые западные компании ушли с российского рынка "абсолютно по-скотски". Об этом в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, часть компаний покинули Россию "по-хорошему".
А кто-то ушел абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на этом рынкесказал Песков
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы иностранные капиталы приходили на российский рынок.
Ранее глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что многие компании из Соединенных Штатов вернутся в Россию после окончания украинского конфликта.