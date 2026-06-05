Некоторые компании Запада ушли из РФ "абсолютно по-скотски", заявили в Кремле Песков: некоторые компании Запада ушли с российского рынка абсолютно по-скотски

Москва5 июн Вести.Некоторые западные компании ушли с российского рынка "абсолютно по-скотски". Об этом в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, часть компаний покинули Россию "по-хорошему".

А кто-то ушел абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на этом рынке сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы иностранные капиталы приходили на российский рынок.

Ранее глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что многие компании из Соединенных Штатов вернутся в Россию после окончания украинского конфликта.