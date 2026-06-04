Москва4 июн Вести.Многие американские компании вернутся в Россию после окончания украинского конфликта. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжают действовать антироссийские санкции, причем они не изменятся, пока украинский конфликт не будет завершен.

Когда конфликт закончится, я уверен, что будет много компаний, которые вернутся рассказал Эйджи

В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что западные страны могут начать постепенное смягчение ограничительных мер в отношении России уже в текущем году по мере улучшения геополитической обстановки.

Заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер сообщил, что немецкая делегация прибыла на ПМЭФ для обсуждения условий работы около 1,5 тыс. компаний ФРГ в России.