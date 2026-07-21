В МИД Индии вызвали представителя России после гибели моряков В МИД Индии вызвали дипломата РФ из-за гибели четырех индийских моряков

Москва21 июл Вести.В МИД Индии вызвали временного поверенного в делах России Владимира Ладанова в связи с гибелью четырех индийских моряков при ударе по судну в Черном море у берегов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о судне MV Golden Leo, которое шло под флагом Гвинеи-Бисау. Его экипаж состоял из граждан Индии и Сирии. В результате атаки на судно погибли четыре индийца.

В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах России Владимир Ладанов. Министерство выразило серьезную озабоченность Индии и безоговорочное осуждение нападения на торговое судно MV Golden Leo отмечается в сообщении

Индия выразила российской стороне серьезную озабоченность и заявила, что подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли. Ладанову предложили донести до властей РФ серьезную озабоченность по поводу инцидента.

В то же время индийские СМИ, в том числе Hindustan Times и India Today, пишут, что именно российская сторона якобы совершила нападение на судно с индийским экипажем. Однако подобных обвинений в официальных заявлениях индийских властей нет.

МИД России пока не комментировал вызов российского дипломата и сам инцидент.