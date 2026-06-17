Москва17 июнВести.Министерство обороны Великобритании устанавливает подробности инцидента с яхтой в проливе Ла-Манш, в направлении которой российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл упреждающую стрельбу.
Следствие … продолжаетсясообщил представитель ведомства в эфире телерадиовещательной корпорации BBC
По его словам, упомянутое происшествие предварительно можно назвать единичным инцидентом, поскольку в результате события пострадавших нет, ущерба имуществу также не зафиксировано.
Вечером 16 июня Минобороны России проинформировало, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном шедшей в проливе Ла-Манш яхты Bright Future.
В ведомстве подчеркнули, что обнаруженное военными моряками южнее острова Уайт судно под флагом Британии следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем. Bright Future прекратила маневр только после упредительной стрельбы, обратили внимание в российском Минобороны.