Минобороны Британии изучает детали инцидента с фрегатом и яхтой в Ла-Манше

Британские военные отреагировали на инцидент со стрельбой в Ла-Манше Минобороны Британии изучает детали инцидента с фрегатом и яхтой в Ла-Манше

Москва17 июн Вести.Министерство обороны Великобритании устанавливает подробности инцидента с яхтой в проливе Ла-Манш, в направлении которой российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл упреждающую стрельбу.

Следствие … продолжается сообщил представитель ведомства в эфире телерадиовещательной корпорации BBC

По его словам, упомянутое происшествие предварительно можно назвать единичным инцидентом, поскольку в результате события пострадавших нет, ущерба имуществу также не зафиксировано.

Вечером 16 июня Минобороны России проинформировало, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном шедшей в проливе Ла-Манш яхты Bright Future.

В ведомстве подчеркнули, что обнаруженное военными моряками южнее острова Уайт судно под флагом Британии следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем. Bright Future прекратила маневр только после упредительной стрельбы, обратили внимание в российском Минобороны.