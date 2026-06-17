Москва17 июнВести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал Лондон думать о последствиях на фоне происшествия в Ла-Манше с российским фрегатом "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.
Профессор также назвал пиратством действия Великобритании по отношению к российским судам.
Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиямнаписал он в соцсети Х
По информации Минобороны РФ, парусная яхта Bright Future опасно сближалась с "Адмиралом Григоровичем". Экипаж российского корабля пытался установить связь с британской яхтой, после чего подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты, однако судно не изменило курс. Только после предупредительного выстрела яхта сменила направление движения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала действия российского фрегата в Ла-Манше.