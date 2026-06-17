Профессор Дизен: Британия недоумевает из-за реакции РФ на инцидент в Ла-Манше

На Западе Британию обвинили в пиратстве после инцидента в Ла-Манше Профессор Дизен: Британия недоумевает из-за реакции РФ на инцидент в Ла-Манше

Москва17 июн Вести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал Лондон думать о последствиях на фоне происшествия в Ла-Манше с российским фрегатом "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.

Профессор также назвал пиратством действия Великобритании по отношению к российским судам.

Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям написал он в соцсети Х

По информации Минобороны РФ, парусная яхта Bright Future опасно сближалась с "Адмиралом Григоровичем". Экипаж российского корабля пытался установить связь с британской яхтой, после чего подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты, однако судно не изменило курс. Только после предупредительного выстрела яхта сменила направление движения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала действия российского фрегата в Ла-Манше.