МО РФ: фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

МО РФ отчиталось об инциденте с британской яхтой в Ла-Манше МО РФ: фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

Москва16 июн Вести.Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" во время прохождения пролива Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под британским флагом, которая опасно сближалась с российским кораблем. Об этом сообщило Минобороны России.

В российском ведомстве подчеркнули, что экипаж фрегата неоднократно пытался связаться с британской яхтой по международному радиоканалу.

Кроме того, российские моряки дали предупредительные сигналы, в том числе звуковые и сигнальными ракетами. Однако гражданское судно не отреагировало и сохранило курс на опасное сближение.

После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения отчиталось Минобороны

Отмечается, что затем Bright Future сразу начала удаляться от российского боевого корабля.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж "Адмирала Григоровича" действовал строго в соответствии с международными правилами судоходства и предпринял все меры, чтобы предотвратить столкновение.

Ранее о предупредительной стрельбе российского фрегата сообщил ряд западных СМИ. Отмечалось, что инцидент случился в районе острова Уайт и Нормандских островов. Яхта не получила повреждений, пострадавших нет.