Захарова шуткой отреагировала на инцидент с "Адмиралом Григоровичем" в Ла-Манше

Захарова пошутила про инцидент с "Адмиралом Григоровичем" в Ла-Манше Захарова шуткой отреагировала на инцидент с "Адмиралом Григоровичем" в Ла-Манше

Москва16 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала инцидент с фрегатом Военно-морского флота России "Адмирал Григорович" в Ла-Манше. Дипломат прикрепила к своему посту в Telegram-канале фрагмент карты Москвы, на котором показано местоположение посольства Великобритании возле Москвы-реки.

"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение написала Захарова

Ранее британские телеканал SkyNews и газета The Telegraph сообщили, что "Адмирал Григорович" сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону яхты, которая приближалась к фрегату в проливе Ла-Манш. Инцидент, по их информации, произошел у британского острова Уайт.

Позднее Минобороны России подтвердило факт стрельбы и уточнило, что виновником происшествия стала яхта Bright Future под британским флагом.

Военные подчеркнули, что российские моряки неоднократно пытались связаться с экипажем яхты, чтобы избежать столкновения, однако судно продолжало двигаться курсом на опасное сближение. Тогда "Адмирал Григорович" сделал несколько выстрелов на упреждение, после чего Bright Future стала удаляться от фрегата.