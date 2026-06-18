Владельцы приблизившейся к фрегату ВМФ РФ яхты попросили не раздувать инцидент

Владельцы яхты высказались после инцидента с фрегатом ВМФ России в Ла-Манше Владельцы приблизившейся к фрегату ВМФ РФ яхты попросили не раздувать инцидент

Москва18 июн Вести.Владельцы британской парусной яхты Bright Future, которая спровоцировала происшествие с упредительной стрельбой в проливе Ла-Манш, попросили не придавать инциденту излишнего внимания, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, шедшая из английского порта Лимингтон во французскую гавань Шербур-ан-Котантен яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его 69-летней супруге Джейн Келви. По словам супругов, они не желают спровоцировать международный конфликт.

Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война приводит The Guardian слова Джейн Келви

При этом женщина призвала других яхтсменов не опасаться прохода через Ла-Манш, который соединяет Атлантический океан с Северным морем.

Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидент добавила Джейн

Вечером 16 июня Минобороны проинформировало, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном шедшей в проливе Ла-Манш яхты Bright Future.

Обнаруженная российскими военными моряками южнее острова Уайт яхта под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем. Bright Future прекратила маневр только после упредительной стрельбы с "Адмирала Григоровича", подчеркнуло Минобороны.

Британское военное ведомство проводит расследование обстоятельств происшествия.