Москва18 июнВести.Владельцы британской парусной яхты Bright Future, которая спровоцировала происшествие с упредительной стрельбой в проливе Ла-Манш, попросили не придавать инциденту излишнего внимания, сообщает газета The Guardian.
По данным газеты, шедшая из английского порта Лимингтон во французскую гавань Шербур-ан-Котантен яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его 69-летней супруге Джейн Келви. По словам супругов, они не желают спровоцировать международный конфликт.
Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая войнаприводит The Guardian слова Джейн Келви
При этом женщина призвала других яхтсменов не опасаться прохода через Ла-Манш, который соединяет Атлантический океан с Северным морем.
Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидентдобавила Джейн
Вечером 16 июня Минобороны проинформировало, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном шедшей в проливе Ла-Манш яхты Bright Future.
Обнаруженная российскими военными моряками южнее острова Уайт яхта под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем. Bright Future прекратила маневр только после упредительной стрельбы с "Адмирала Григоровича", подчеркнуло Минобороны.
Британское военное ведомство проводит расследование обстоятельств происшествия.