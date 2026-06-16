СМИ сообщают о предупредительных выстрелах с "Адмирала Григоровича" в Ла-Манше "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Москва16 июн Вести.Экипаж российского фрегата "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь в сторону яхты, которая приближалась к судну в Ла-Манше, сообщили SkyNews и The Telegraph.

Отмечается, что инцидент случился в районе острова Уайт и Нормандских островов. Пострадавших в результате происшествия нет, яхта также не получила повреждений. По информации SkyNews, она зарегистрирована в Великобритании.

Российское судно произвело предупредительные выстрелы с расстояния около 500 ярдов (приблизительно 457 метров), примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании следует из материала SkyNews

Telegraph, в свою очередь, сообщает, что сигнал о выстрелах получила береговая охрана с борта яхты. После этого экипаж морского катера в сопровождении патрульного корабля Британии HMS Tyne посетил яхту и убедился, что никто не пострадал, а также собрал свидетельские показания о выстрелах с "Адмирала Григоровича".

В британском Минобороны заявили, что расследуют сообщения о случившемся в Ла-Манше.

Ранее Британия задержала нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через Ла-Манш. Позже председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва ждет разъяснений по задержанию танкера из так называемого "теневого флота" РФ.